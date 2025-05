‘Shinkenger’, ‘Gokaiger’, And ‘Donbrothers’ Top The Charts As NHK Announces Results Of ‘All Super Sentai Great Voting’ 50th Anniversary Fan Poll

Takeru Shiba (Tori Matsuzaka) activates Hyper Mode with the help of the Kyoryumaru in Samurai Sentai Shinkenger the Movie: The Fateful War (2009), Toei Co. Ltd.

One of the most iconic, influential, and entertaining tokusatsu franchises to ever exist, Super Sentai is ringing in its 50th anniversary this year – and in honor of this storied occasion, Japan’s NHK national broadcasting agency has moved to determine just which of the series’ many, many, many costumed heroes, series, and combining mecha can truly be called ‘fan favorites’.

A franchise-wide collection of Rangers assemble in Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen (2012), Toei Co. Ltd.

Presenting results ranging from the expected to the outright surprising, this information regarding the legendary tokusatsu line was gathered by the NHK as part of their All Great Voting series of television specials.

Running for about two-hours apiece, each special sees the broadcaster celebrate the anniversaries of various Japanese pop culture franchises – past subjects have included Dragon Quest, Neon Genesis Evangelion, and Kamen Rider – by conducting worldwide polls of their respective fans in order to determine various popularity rankings, such as ‘favorite entry’ or ‘favorite character’.

A ‘Who’s Who’ of Reds assemble to assist Kaito (Kiita Komagine) in Kikai Sentai Zenkaiger vs. Kiramager vs. Senpaiger (2022), Toei Co. Ltd.

To this end, last month saw the NHK begin preparations for their upcoming All Super Sentai Great Voting special by inviting fans to cast their votes in a series of three polls, as meant to gather information regarding their favorite Sentai Hero, Sentai Robo, and Sentai Season.

Collecting roughly 600,000 votes between April 5th – May 6th, the poll’s results have now been released – and rather than wasting any more time by indulging in my personal memory bank of series trivia, let’s instead just get right into the NHK’s official rankings.

Presented in ascending order, the first poll to have its results confirmed was:

The Top 50 Super Sentai Mechas/Robos

50. Zenkaiju-Oh (Kikai Sentai Zenkaiger)

49. Grand Liner (Kyuukyuu Sentai GoGoFive)

48. Deka Wing Robo (Tokusou Sentai Dekaranger)

47. Jet Icarus (Choujin Sentai Jetman)

46. BunBun Leon (Bakuage Sentai Boonboomger)

45. Time Robo Alpha & Beta (Mirai Sentai Timeranger)

44. Live Robo (Choujuu Sentai Liveman)

43. Senpuujin (Ninpuu Sentai Hurricaneger)

42. RV Robo (Gekisou Sentai Carranger)

41. Gao Hunter (Hyakujuu Sentai Gaoranger)

GaoBlue (Takeru Shibaki) unleashes the combined might of the Hyakuju Gattai GaoHunter in Hyakuju Sentai Gaoranger Episode 24 “Quest 24: The Silver World Flashes!!” (2001), Toei Co. Ltd.



40. Kishiryu-Oh (Kishiryu Sentai Ryusoulger)

39. Victory Robo (Kyuukyuu Sentai GoGoFive)

38. Daigoyou (Samurai Sentai Shinkenger)

37. Bio Robo (Choudenshi Bioman)

36. Deka Base Robo (Tokusou Sentai Dekaranger)

35. Galaxy Mega (Denji Sentai Megaranger)

34. V-Rex Robo (Mirai Sentai Timeranger)

33. Pteraiden-Oh (Zyuden Sentai Kyoryuger)

32. Abaren-Oh (Bakuryuu Sentai Abaranger)

31. Dragon Caesar (Kyoryu Sentai Zyuranger)

The titular team stands in awe of Burai’s (Shiro Izumi) on the Guardian Beast DragonCasear in Kyoryu Sentai Zyuranger Episode 21 “The Guardian Beast’s Great Riot” (1992), Toei Co. Ltd.

30. Gao Icarus (Hyakujuu Sentai Gaoranger)

29. Zenkaioh (Kikai Sentai Zenkaiger)

28. Kyuren-Oh (Uchu Sentai Kyuranger)

27. Kiramajin (Mashin Sentai Kiramager)

26. Tarantula Knight (Ohsama Sentai King-Ohger)

25. DaiBouken (GoGo Sentai Boukenger)

24. Varidreen (Himitsu Sentai Gorenger)

23. Lupin Kaiser (Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger)

22. King-Ohger ZERO (Ohsama Sentai King-Ohger)

21. Variblune (Himitsu Sentai Gorenger)

Aorenger (Hiorshi Miyauchi) launches Variblune from EAGLE headquarters in Himitsu Sentai Gorenger Episode 1 “The Crimson Sun! The Invincible Gorengers” (1975), Toei Co. Ltd.



20. Gao King (Hyakujuu Sentai Gaoranger)

19. Daidenjin (Denshi Sentai Denjiman)

18. Dairen’Oh (Gosei Sentai Dairanger)

17. Sun Vulcan Robo (Taiyo Sentai Sun Vulcan)

16. Magi King (Mahou Sentai Magiranger)

15. Go-Buster Oh (Tokumei Sentai Go-Busters)

14. Daizyujin (Kyoryu Sentai Zyuranger)

13. Engine-Oh (Engine Sentai Go-Onger)

12. Dekaranger Robo (Tokusou Sentai Dekaranger)

11. Battle Fever Robo (Battle Fever J)

Battle Fever J marks the first appearance of a ‘giant robo’ in the franchise’s history by deploying his Cross Fever attack against the Umbrella Monster (Teiji Omiya) in Battle Fever J Episode 5 “The Great Robot Dogfight” (1979), Toei Co. Ltd.



10. ByunByun Mach-Robo (Bakuage Sentai Boonboomger)

9. Muteki Shogun (Ninja Sentai Kakuranger)

8. ToQ-Oh (Ressha Sentai ToQger)

7. Kyoryujin (Zyuden Sentai Kyoryuger)

6. Tega Sword (Number One Sentai Gojuuger)

5. Shinken-Oh (Samurai Sentai Shinkenger)

4. Boonboomger Robo (Bakuage Sentai Boonboomger)

3. King-Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

2. Gokai-Oh (Kaizoku Sentai Gokaiger)

1. Don Onitaijin (Avataro Sentai Donbrothers)

The Dai Gattai Don Onitaijin assembles for the first time in Avataro Sentai Donbrothers Episode 12 “The Moon Is Lying” (2022), Toei Co. Ltd.

Next up, the NHK broke the word on:

The Top 20 Super Sentai Series

20. Taiyo Sentai Sun Vulcan (1981)

19. Chojin Sentai Jetman (1991)

18. Mirai Sentai Timeranger (2000)

17. Gosei Sentai Dairanger (1993)

16. Mashin Sentai Kiramager (2020)

15. Engine Sentai Go-Onger (2008)

14. Mahou Sentai Magiranger (2005)

13. Tokumei Sentai Go-Busters (2012)

12. Ninja Sentai Kakuranger (1994)

11. Kikai Sentai Zenkaiger (2021)

Kaito (Kiita Komagine) assembles the Zenkaigers to take on Kashiwa Mochi World (Atsushi Abe) in Avataro Sentai Donbrothers vs. Zenkaiger (2023), Toei Co. Ltd.

10. Himitsu Sentai Gorenger (1975)

9. Ressha Sentai ToQger (2014)

8. Zyuden Sentai Kyoryuger (2013)

7. Tokusou Sentai Dekaranger (2004)

6. Avataro Sentai Donbrothers (2022)

5. Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger (2018)

4. Bakuage Sentai Boonboomger (2024)

3. Samurai Sentai Shinkenger (2009)

2. Ohsama Sentai King-Ohger (2023)

1. Kaizoku Sentai Gokaiger (2011)

The titular team strike a pose as they prepare to finish off Los Dark (Kenji Utsumi) in Kaizoku Sentai Gokaiger the Movie: The Flying Ghost Ship (2011), Toei Co. Ltd.

And finally, buckle up readers – and our apologies to those on mobile or with weaker rigs – because it’s time for:

The Top 100 Super Sentai Heroes

100. Gosei Red (Tensou Sentai Goseiger)

99. Tyranno Ranger (Kyoryu Sentai Zyuranger)

98. Lupin Blue (Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger)

97. Deka Green (Tokusou Sentai Dekaranger)

96. Zyuoh The World (Doubutsu Sentai Zyuohger)

95. Inu Brother (Avataro Sentai Donbrothers)

94. Go-on Gold (Engine Sentai Go-Onger)

93. Bouken Silver (GoGo Sentai Boukenger)

92. Kabuto Raiger (Ninpuu Sentai Hurricaneger)

91. Deka Blue (Tokusou Sentai Dekaranger)

Houji Tomasu (Tsuyoshi Hayashi) makes his debut as DekaBlue in Tokuso Sentai Dekaranger Episode 1 “Fireball Newcomer” (2004), Toei Co. Ltd.

90. Shinken Red (Princess) (Samurai Sentai Shinkenger)

89. Lupin Yellow (Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger)

88. Zenkaizer Black (Avataro Sentai Donbrothers)

87. Gokai Silver (Kaizoku Sentai Gokaiger)

86. Vul Shark (Taiyo Sentai Sun Vulcan)

85. Midorenger (Himitsu Sentai Gorenger)

84. Go-on Silver (Engine Sentai Go-Onger)

83. Beet Buster (Tokumei Sentai Go-Busters)

82. Blue Buster (Tokumei Sentai Go-Busters)

81. Shishi Ranger (Gosei Sentai Dairanger)

ShishiRanger (Tatsuya Nomi) leads the team in the Four-Star Combination Heavenly Qi Palace in Gosei Sentai Dairanger: The Movie (1993), Toei Co. Ltd.

80. Geki Red (Juken Sentai Gekiranger)

79. Gojuu Leon (Number One Sentai Gojuuger)

78. Shurikenger (Ninpuu Sentai Hurricaneger)

77. Black Knight (Seijuu Sentai Gingaman)

76. Gojuu Unicorn (Number One Sentai Gojuuger)

75. Kiji Brother (Avataro Sentai Donbrothers)

74. Gojuu Eagle (Number One Sentai Gojuuger)

73. Gao Red (Hyakujuu Sentai Gaoranger)

72. Hachi Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

71. Sasori Orange (Uchu Sentai Kyuranger)

Stinger (Yosuke Kishi) activates his Seiza Blaster and transforms into Sasori Orange in Uchu Sentai Kyuranger The Movie: The Geth Indaver’s Counterattack (2017), Toei Co. Ltd.

70. Gokai Green (Kaizoku Sentai Gokaiger)

69. Kiramei Green (Mashin Sentai Kiramager)

68. Hurricane Blue (Ninpuu Sentai Hurricaneger)

67. Shinken Yellow (Samurai Sentai Shinkenger)

66. Deka Pink (Tokusou Sentai Dekaranger)

65. Magi Red (Mahou Sentai Magiranger)

64. Time Red (Mirai Sentai Timeranger)

63. Big One (JAKQ Dengekitai)

62. Gaisorg (Kishiryu Sentai Ryusoulger)

61. Wolzard Fire (Mahou Sentai Magiranger)

Isamu (Tstuomu Isobe) ascends to his Wolzard Fire form in Mahou Sentai Magiranger Episode 46 “Head to the Lake” (2006), DVD

60. Ninja White (Ninja Sentai Kakuranger)

59. Kiramei Red (Mashin Sentai Kiramager)

58. Kiramei Silver (Mashin Sentai Kiramager)

57. Lupin X (Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger)

56. Vul Eagle (Taiyo Sentai Sun Vulcan)

55. Shinken Gold (Samurai Sentai Shinkenger)

54. ToQ #4 (Ressha Sentai ToQger)

53. Kyoryu Green (Zyuden Sentai Kyoryuger)

52. Shinken Green (Samurai Sentai Shinkenger)

51. Sonoi (Avataro Sentai Donbrothers)

Sonoi (Yuya Tominaga) makes quick work of Minoru (Takashi Sakakibara) in Avataro Sentai Donbrothers Episode 32 “Don 32: Duel Part 2” (2022), Toei Co. Ltd.



50. Ninja Red (Ninja Sentai Kakuranger)

49. Bun Pink (Bakuage Sentai Boonboomger)

48. Ninja Black (Ninja Sentai Kakuranger)

47. Shinken Blue (Samurai Sentai Shinkenger)

46. Red Buster (Tokumei Sentai Go-Busters)

45. Staceyzer (Kikai Sentai Zenkaiger)

44. Gokai Pink (Kaizoku Sentai Gokaiger)

43. RyuRanger (Gosei Sentai Dairanger)

42. Tonbo Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

41. Momo Ranger (Himitsu Sentai Gorenger)

Peggy (Lisa Komaki) prepares to test her new Momorenger powers against the Black Cross Army in Himitsu Sentai Gorenger Episode 1 “The Crimson Sun! The Invincible Gorengers” (1975), Toei Co. Ltd.

40. Kamakiri Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

39. Deka Yellow (Tokusou Sentai Dekaranger)

38. TwoKaizer (Kikai Sentai Zenkaiger)

37. Dragon Ranger (Kyoryu Sentai Zyuranger)

36. Black Lion Rio (Juken Sentai Gekiranger)

35. Gokai Yellow (Kaizoku Sentai Gokaiger)

34. Oni Sister (Avataro Sentai Donbrothers)

33. KiRenger (Himitsu Sentai Gorenger)

32. Go-on Red (Engine Sentai Go-Onger)

31. Zyuoh Eagle (Doubutsu Sentai Zyuohger)

Yamato Kazakiri (Masaki Nakao) embraces his destiny as Zyuoh Eagle in Doubutsu Sentai Zyuohger Episode 1 (2016), Toei Co. Ltd.

30. Bun Black (Bakuage Sentai Boonboomger)

29. Gao Silver (Hyakujuu Sentai Gaoranger)

28. Deka Red (Tokusou Sentai Dekaranger)

27. Time Fire (Mirai Sentai Timeranger)

26. Gojuu Wolf (Number One Sentai Gojuuger)

25. Kyoryu Gold (Zyuden Sentai Kyoryuger)

24. Abare Killer (Bakuryuu Sentai Abaranger)

23. ToQ #6 (Ressha Sentai ToQger)

22. Bun Blue (Bakuage Sentai Boonboomger)

21. Bouken Red (GoGo Sentai Boukenger)

Bouken Red (Mitsuomi Takahashi) returns Souta (Masahi Mikami) and Natsuki’s (Chise Nakamura) Accelulars in GoGo Sentai Bokenger Episode 12 “The Pipes of Hamelin” (2006), Toei Co. Ltd.

20. Aorenger (Himitsu Sentai Gorenger)

19. ToQ #1 (Ressha Sentai ToQger)

18. Akarenger (Himitsu Sentai Gorenger)

17. Bun Violet (Bakuage Sentai Boonboomger)

16. Bun Orange (Bakuage Sentai Boonboomger)

15. Ookuwagata Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

14. Kuwagata Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

13. Black Condor (Chojin Sentai Jetman)

12. Papillon Ohger (Ohsama Sentai King-Ohger)

11. Zenkaizer (Kikai Sentai Zenkaiger)

Kaito (Kiita Komagine) spins up his DonZekai blade in Avataro Sentai Donbrothers vs. Zenkaiger (2023), Toei Co. Ltd.

10. Lupin Red (Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger)

9. Patren #1 (Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger)

8. Gokai Blue (Kaizoku Sentai Gokaiger)

7. Bun Red (Bakuage Sentai Boonboomger)

6. Kyoryu Red (Zyuden Sentai Kyoryuger)

5. DekaMaster (Tokusou Sentai Dekaranger)

4. Spider Kumonos (Ohsama Sentai King-Ohger)

3. Don Momotaro (Avataro Sentai Donbrothers)

2. Gokai Red (Kaizoku Sentai Gokaiger)

1. Shinken Red (Samurai Sentai Shinkenger)

Takeru Shiba (Tori Matsuzaka) lets loose his Rekka Daizantou as Shinken Red in Samurai Sentai Shinkenger Episode 1 “Act 1: The Gallant Appearance of the Five Samurai” (2009), Toei Co. Ltd.

And that’s it for the results of the NHK’s All Super Sentai Great Voting poll!

While it might be a while before another attempt is made at collecting this data, fans can catch the latest season – and hands down one of the best – No.1 Sentai Gozyuger, wherever fan dubs can be found.

